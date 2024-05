Brasil ganha mais duas pratas e um bronze no Mundial em Kobe

Lorena Spoladore também repetiu o mesmo resultado que obteve em Paris 2023 e ficou novamente com a medalha de prata no salto em distância T11. Ela fez a sua melhor marca na temporada (4,95m) e ficou atrás somente da uzbeque Asila Mirzayorova, que fez 5,18m.

Foi a segunda medalha da paranaense em Kobe, após o bronze nos 100m T11. Chegou também à sua sétima em Mundiais na carreira, sendo um ouro, três pratas e três bronzes. Uma delas foi a medalha de ouro no salto em distância em Lyon 2013, quando tinha apenas 17 anos.

"É muito gratificante sair desse Mundial com duas medalhas. Por tudo que passamos na carreira, mas quando a gente supera os obstáculos, a medalha tem um gosto muito mais especial. Essa medalha é muito importante para mim porque foi nessa prova que fui descoberta na minha carreira no cenário mundial", justificou.

Já a mineira Izabela Campos participou de duas finais entre a noite dessa quinta-feira (no Brasil), 23, e a manhã desta sexta-feira, 24. Na sua segunda final na competição, Izabela conseguiu ficar no pódio do lançamento de disco F11 ao conquistar o bronze com a marca de 36,84m. Essa foi a sexta medalha em Mundiais da atleta nascida em Belo Horizonte, sendo uma prata e cinco bronzes, desde Lyon 2013. A China fez dobradinha, com Liangmin Zhang (prata, com 38,62m) e Enhui Xue (ouro, com 40,24m).

Horas antes, pela manhã no Japão, ela havia disputado a final do arremesso de peso F12 (deficiência visual), na qual terminou na sexta colocação, com 10,12m, sua maior distância atingida na temporada.

"Essa medalha tem um significado muito forte para mim. Mostra que estou no caminho certo para os Jogos Paralímpicos. Vamos ajustar alguns detalhes para chegar bem em Paris", apontou Izabela, vítima de sarampo aos seis anos e que perdeu a visão progressivamente até não enxergar mais aos 15.