Brasil cai na disputa por equipes e fica sem medalhas no Mundial de judô

No Mundial, Daniel Cargnin obteve o melhor resultado para o Brasil, com o quinto lugar na categoria até 73 quilos. Além disso, o Brasil classificou Michel Augusto para as Olimpíadas na categoria até 60 quilos.

Para os Jogos de Paris, o país ainda aguarda a confirmação das cotas do feminino, na categoria 63kg, com Ketleyn Quadros, e no 48kg, com Natasha Ferreira. Na categoria até 70kg, o Brasil não tem mais chances de enviar um representante olímpico.