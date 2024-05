Botafogo anuncia retorno de Diego Hernández e Óscar Romero

Comunicado Oficial

O Botafogo informa que os atletas Diego Hernández e Óscar Romero retornarão às atividades junto ao elenco principal alvinegro, a partir desta sexta-feira (26), no CT Lonier. pic.twitter.com/HLNTjUSuUd

? Botafogo F.R. (@Botafogo) May 23, 2024

Os atletas foram cortados no dia 13 de maio. Ao todo, eles ficaram de fora da equipe em dois jogos. O Botafogo conquistou o triunfo em ambas as partidas, realizadas fora de casa. A primeira venceu o Universitario por 1 a 0, na semana passada, pela fase de grupos da Libertadores, e a segunda ganhou do Vitória por 2 a 1, na última quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Romero chegou ao Botafogo em março deste ano. O paraguaio participou de nove jogos, sendo apenas um como titular, não balançou as redes e deu duas assistências. Enquanto Hernández chegou ao Alvinegro em 2023. O uruguaio possui apenas um gol e uma assistência em 17 partidas, sendo sete entre os onze iniciais.