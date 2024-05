Atletismo Brasil disputa Sul-Americano de Corrida de Rua

Chegou em São Paulo, em 2019, para trabalhar como coletor de lixo. Pai aos 16 anos, o baiano já trabalhou em fazenda de gado e foi motorista de Uber também, até chegar à equipe Kiatleta.

O pernambucano Justino Pedro da Silva, que também integra o grupo masculino da meia maratona, conquistou o título do Campeonato Pan-Americano de Maratonas, realizado em Caracas, na Venezuela, em 2023. É bicampeão e recordista da Maratona do Rio de Janeiro (seu recorde pessoal na maratona é 2:12.38, de Sevilha, na Espanha).

"Estamos bem-servidos com grandes atletas em suas respectivas distâncias e acredito em bons resultados. A July Ferreira vem de um grande resultado na prova de 1.500 m e o Jhonatas Cruz foi o melhor brasileiro no Sul-Americano de Meia Maratona 2023", disse o treinador Marciano Barros.

July comemorou o resultado de 4.10.87, sua melhor marca pessoal nos 1.500 m, feito no Desafio Nerje, na Espanha, na quarta-feira (22/5). Foi a sétima colocada na prova vencida por Hawi Abera Kumsa (4.05.26).

"Fiquei muito feliz com minha convocação e a oportunidade de me juntar aos meus atletas Susane e Wendell nessa seleção, representando o Mato Grosso e o Brasil. Na seleção, são atletas experientes e com boas marcas no masculino", disse a treinadora Cris Tanaka. Fez também uma avaliação positiva do time feminino. "A expectativa é que façam uma grande competição, com marcas pessoais. A Susane é estreante, mas o Brasil no geral está levando experiência, os melhores e estamos muito confiantes", acrescentou.