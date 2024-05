Após o jogo da Copa do Brasil, jogadores do São Paulo e do Águia de Marabá interagem no Morumbis

Após o duelo da última quinta-feira pela Copa do Brasil, os jogadores e a comissão técnica do Águia de Marabá pediram autógrafos e conversaram com os atletas do São Paulo. A equipe paraense foi derrotada pelo Tricolor Paulista por 2 a 0 (5 a 1 no agregado) e deixa a competição nacional na terceira fase.

Em seu X (antigo Twitter), o São Paulo divulgou imagens do encontro dos jogadores e ressaltou o respeito entre os atletas.

"Após o jogo desta quinta-feira, no Morumbis, os atletas e membros da comissão técnica do Águia de Marabá demonstraram muito carinho e respeito pelo Tricolor, gerando uma saudável resenha entre os jogadores", escreveu.