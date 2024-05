Adilson Batista retorna ao Cruzeiro como diretor geral das categorias de base

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Adilson Batista, que chega para ocupar o cargo de diretor geral das categorias de base. O treinador retorna ao clube mineiro após quatro anos.

"Adilson Batista é o novo diretor geral das categorias de base do Cruzeiro! O profissional, que tem história no clube como jogador e técnico, retorna à Toca da Raposa junto com Cyro Leães, novo coordenador metodológico", anunciou o Cruzeiro em suas redes sociais.

Adilson Batista estava no Amazonas. Após a eliminação para o Flamengo na Copa do Brasil, ele deixou o cargo de treinador no clube amazonense para assinar com o Cruzeiro.