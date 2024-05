Zagueiro Felipe, ex-Corinthians, se despede do Nottingham Forest

A thank you from Felipe ?? pic.twitter.com/QiZxZE9YWr

Felipe fazia parte do elenco do Corinthians campeão da Libertadores e Mundial em 2012, quando ainda não era titular. Ele viria a se tornar uma peça importante do time hexacampeão brasileiro de 2015, treinado por Tite, quando compôs dupla de zaga com Gil.

Ele saiu do Corinthians para acertar com o Porto em 2016. Em sua primeira passagem pela Europa, o zagueiro foi crucial nos títulos do Campeonato Português da temporada 2017/18, e da Supertaça de Portugal em 2019. A grande última temporada pelo Porto lhe rendeu uma transferência para o Atlético de Madrid, onde fez parte da grande conquista do Campeonato Espanhol, em 2021.

Felipe então se transferiu para o Nottingham Forest em 2023, onde passou o restante um ano e meio de sua carreira.