Veja os 13 times já classificados às oitavas de final da Copa do Brasil

Nesta quinta-feira, a Copa do Brasil conheceu mais cinco times classificados às oitavas de final. Bahia, Palmeiras, Goiás, São Paulo e CRB garantiram o passe à próxima fase, juntando-se a Corinthians, Red Bull Bragantino, Fluminense, Botafogo, Vasco, Flamengo, Atlético-MG e Atlético-GO.

Portanto, 13 das 16 vagas às oitavas de final da competição já foram preenchidas. Os últimos três classificados sairão de Grêmio x Operário, Internacional x Juventude e Athletico-PR x Ypiranga.

As partidas foram adiadas devido à tragédia no Rio Grande do Sul e ainda não foram remarcadas pela CBF. Grêmio e Operário empataram sem gols no jogo de ida, Inter e Juventude sequer entraram em campo para o primeiro confronto, e o Athletico-PR perdeu para o Ypiranga no primeiro embate, por 2 a 1.