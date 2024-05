Tite analisa vitória do Flamengo contra o Amazonas e comenta situação de Gabigol

Nesta quarta-feira, o Flamengo superou o Amazonas por 1 a 0, fora de casa, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil e se classificou para as oitavas de final, com o placar agregado de 2 a 0. Após a partida, o técnico Tite analisou a vitória da equipe rubro-negra em coletiva de imprensa e criticou o gramado da Arena da Amazônia.

"Dois tempos que foram distintos. O primeiro que nos deu organização ofensiva, mas dávamos o contra-ataque para a equipe adversária. No segundo tempo a gente ajustou, trazendo o Varela para dentro e deixando uma liberdade do Gerson, tendo um poder de criação maior. No segundo tempo cresceu, criamos bastantes oportunidades. Dois tempos distintos, em um gramado que é muito difícil colocar velocidade, articulação, troca de passes e isso prejudicou o espetáculo. Isso prejudicou o jogo das duas equipes", afirmou.