Técnico brasileiro Thiago Motta deixa Bologna e pode assumir a Juventus

O treinador fez uma grande temporada e classificou o clube à Liga dos Campeões pela primeira vez após 59 anos. Em 2023/2024, Motta comandou o time em 41 jogos, venceu 21, empatou 14 e perdeu seis.

"Nos últimos dois anos conheci um treinador bem preparado e vencedor", disse o presidente do clube, Joey Saputo. "Ele introduziu um estilo de jogo brilhante nesta temporada. Chegar à Liga dos Campeões significa que ele e todos estes jogadores ficarão na história do nosso clube. Eu gostaria que ele tivesse ficado em Bolonha, mas só posso agradecer a ele e à sua equipe por essas duas temporadas incríveis e desejo-lhe o melhor para o futuro", concluiu.

A despedida de Thiago Motta deve ser nesta sexta-feira, às 15h45 (de Brasília), quando o Bologna enfrenta o Genoa, no estádio Luigi Ferraris, pela última rodada do Campeonato Italiano.

Segundo a imprensa italiana, o brasileiro deve assinar com a Juventus por três anos. O treinador chegaria para substituir Massimiliano Allegri, que foi demitido do cargo na semana passada.