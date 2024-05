São Paulo chega a quase R$ 6 milhões de premiação na Copa do Brasil após classificação

Desta forma, caso consiga o bicampeonato da Copa do Brasil, o São Paulo pode embolsar, no total, R$ 93,1 milhões. No ano passado, ao se sagrar campeão do torneio, o Tricolor recebeu da CBF R$ 88,7 milhões em premiação.

Agora o São Paulo aguarda o sorteio realizado pela CBF para descobrir qual será o seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. O evento ainda não tem data marcada pelo fato de as partidas dos clubes gaúchos na competição terem sido adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

A tendência é que os confrontos de ida das oitavas de final sejam disputados na semana doa dia 31 de julho. Já as partidas de volta tendem a acontecer na semana do dia 7 de agosto.