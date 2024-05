Santos tem quatro jogadores no time ideal da sexta rodada da Série B do Brasileirão

Nesta quinta-feira, o perfil oficial da Série B do Campeonato Brasileiro divulgou o time ideal da sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quatro dos 11 jogadores são do Santos.

O lateral direito JP Chermont, o volante João Schmidt, o meia Giuliano e o atacante Weslley Patati representam o Peixe. A equipe do técnico Fábio Carille goleou o Brusque por 4 a 0, na Vila Belmiro, no último domingo.

A escalação conta com: Tadeus (Goiás); JP Chermont (Santos), Éder (América-MG), Luiz Otávio (Mirassol) e Mário Sérgio (Avaí). João Schmidt (Santos), Marcão (Goiás), Giuliano (Santos) e Danielzinho (Mirassol); Welliton (Goiás) e Weslley Patati (Santos).