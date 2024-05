Santos finaliza preparação para jogo contra o América-MG e não terá Schmidt; veja escalação

O Santos finalizou, nesta quinta-feira, a sua preparação para enfrentar o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille será obrigado a fazer uma alteração na equipe titular.

João Schmidt está fora do embate. O volante sofreu entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e não se recuperou a tempo. A tendência é que Tomás Rincón assuma a vaga no meio de campo.

Os atacantes Guilherme, Julio Furch e Pedrinho também são desfalques certos. O primeiro está com uma lesão muscular na coxa. O outros dois estão tratando uma pubalgia.