Santos desembarca em Belo Horizonte para partida contra o América-MG pela Série B

O Santos já está em Belo Horizonte para a partida contra o América-MG, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A delegação alvinegra desembarcou na capital de Minas Gerais na tarde desta quinta-feira.

Pela primeira vez na temporada, João Schmidt não está com o grupo. O volante sofreu uma entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e não se recuperou a tempo.