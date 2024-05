Santos anuncia a contratação de novo auxiliar técnico para o time feminino

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação de Guilherme Giudice. Ele chega à Vila Belmiro para ser o novo auxiliar técnico das Sereias da Vila.

Aos 40 anos, o profissional retorna ao clube para integrar a comissão técnica de Glaucio Carvalho. Em sua primeira passagem, entre 2018 e 2020, foi treinador e auxiliar da equipe feminina. Ele foi campeão paulista em seu primeiro ano no time, na comissão de Emily Lima.

Guilherme esteve presente na vitória do Santos sobre o Pinda, por 3 a 0, na estreia do Campeonato Paulista, na última quarta-feira, fora de casa. Ainda fora do banco de reservas, ele acompanhou o trabalho da comissão técnica.