Real Madrid lidera lista dos clubes mais valiosos do mundo; veja lista

? El Real Madrid es, por tercer año consecutivo, el club de fútbol más valioso del mundo según @Forbes.#RealMadrid

? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 23, 2024

O país com maior presença no ranking é a Inglaterra, que conta com cinco times (Manchester United, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea e Arsenal). Espanha (Real Madrid e Barcelona), França (Paris Saint-Germain) e Alemanha (Bayern) também estão representados.

A lista, portanto, não conta com nenhum time fora da Europa. Por fim, a única das consideradas cinco principais ligas europeias sem representante entre os dez melhores é a italiana.

Confira a lista completa: