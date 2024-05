Pedro é o brasileiro com mais participações em gols por clubes desde 2022

O atacante Pedro, do Flamengo, é o jogador brasileiro com mais participações em gols por clubes no mundo desde o início de 2022. O atleta ampliou seus números nesta quarta-feira, quando marcou o gol da vitória rubro-negra diante do Amazonas, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, na Arena da Amazônia, em Manaus.

Segundo o Sofascore, Pedro possui 82 gols marcados em 144 jogos disputados no período. Além de ser perito em colocar a bola na rede, o atacante também sabe jogar como garçom, contribuindo com 14 assistências. Sendo assim, ele lidera a lista com 96 participações diretas em tentos.