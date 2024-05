Palmeiras terá Marcelo Lomba titular e Aníbal no banco para jogo contra Botafogo-SP; veja escalações

Escalados pro desafio da noite. Nossos 11 iniciais pra buscar mais uma classificação na @CopaDoBrasilCBF, #FamíliaPalmeiras! ?#AvantiPalestra #BOTxPAL#VerdãoDoBrasil pic.twitter.com/z4g8ybjcGH

? SE Palmeiras (@Palmeiras) May 23, 2024

Com Lomba titular, Weverton está à disposição no banco de reservas. O volante Aníbal Moreno, que vinha desfalcando a equipe por um trauma no olho direito, volta a ficar à disposição. Além dele, o atacante Endrick também vai para o jogo. O atacante havia sofrido um edema na coxa direita no último compromisso do Verdão.

Os atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, em transição física, depois de se recuperarem de cirurgias no joelho direito, seguem fora.

Do outro lado, o Botafogo-SP, comandado por Paulo Gomes, tem: João Carlos; Wallison, Matheus Costa, Bernardo Schappo e Patrick Brey; Lucas Dias, Negueba, João Costa; Alex Sandro, Gustavo Bochecha e Douglas Baggio.

No jogo de ida, que aconteceu no Allianz Parque, o Palmeiras venceu por 2 a 1, com gols de Rony e Estêvão. Assim, o Verdão tem a vantagem para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil.