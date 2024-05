Palmeiras ganha da Ferroviária e estreia com vitória no Paulista feminino

Na tarde desta quinta-feira, o Palmeiras ganhou da Ferroviária por 3 a 2, pela primeira rodada do Campeonato Paulista feminino, no Jayme Cintra. Os gols das palestrinas foram marcados por Brena, Taína Maranhão e Poliana, ao passo que Dudu Santos e Luana Sartório fizeram os tentos das visitantes.

Com o resultado, o Verdão está na quarta colocação, com três pontos. A Ferrinha, por sua vez, está em oitavo lugar, com zero.

Na próxima rodada, o Palmeiras duela contra o São Paulo, no próximo dia 26, às 11h (de Brasília) desse domingo, no Santana de Parnaíba. Já a Ferroviária enfrenta o Red Bull Bragantino, no próximo dia 5, às 17h, no mesmo local.