Gustavo Heide fura quali e disputará chave principal de Roland Garros

O tenista Gustavo Heide confirmou a boa fase e jogará a chave principal de Roland Garros. Nesta quinta-feira, ele passou pela última etapa do classificatório do torneio francês, com a terceira vitória consecutiva nas quadras de saibro de Paris.

Atual 174º do ranking da ATP, Heide, de 22 anos, bateu o italiano Matteo Gigante (número 137), por 2 sets a 0. As parciais do duelo foram de 6/3 e 6/2.