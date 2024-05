Grêmio vence Portuguesa em jogo-treino realizado em São Paulo

Por parte do Grêmio, o confronto visa a preparação para a retomada aos jogos, já que o time volta aos gramados na próxima quarta-feira, contra o The Strongest, no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada do Grupo C da Libertadores. Já a Lusa se prepara para a Copa Paulista. A estreia acontece no dia 15 de junho (sábado), contra o Juventus, no Estádio Conde Rodolfo Crespi.

Na competição organizada pela CONMEBOL, a equipe gaúcha se encontra na lanterna do Grupo C, com três pontos somados (uma vitória e duas derrotas). No entanto, é a equipe com menos jogos disputados até aqui.