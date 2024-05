Ex-Corinthians, Cássio faz primeiro treino junto ao elenco do Cruzeiro; veja detalhes

Se a ficha ainda não havia caído para os torcedores do Corinthians, agora definitivamente caiu. Nesta quinta-feira, o goleiro Cássio, que fez história com a camisa alvinegra nos últimos 12 anos, realizou o primeiro treino junto ao grupo em seu novo clube: o Cruzeiro.

Cássio deixou o Timão e assinou com o Cruzeiro até maio de 2027. O goleiro rescindiu contrato com o Alvinegro e se despediu do clube em busca de novos ares. Pelo time paulista, foram 712 partidas disputadas e nove títulos conquistados.

Na última quarta-feira, o arqueiro não havia feito parte do treino com o restante do elenco cruzeirense. O jogador realizou trabalhos internos e, depois, assinou oficialmente o contrato com a Raposa.