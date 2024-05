Escalação do São Paulo: Zubeldía aposta em reservas para duelo na Copa do Brasil

Após a vitória por 3 a 1 no jogo de ida, em Belém, no Pará, também com um time completamente reserva, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença nesta quinta-feira que, ainda assim, se classificará para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Esse é o último teste que o técnico Luis Zubeldía terá antes do duelo decisivo com o Talleres, na próxima quinta-feira, dia 29 de maio, no Morumbis, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores e que vale a liderança do Grupo B. Justamente por isso, a partida contra o Águia de Marabá servirá como uma espécie de "treino de luxo" visando o torneio continental.