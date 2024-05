Erick brinca com Ferraresi por assistência: "No meu time ele não é zagueiro"

Erick saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a vitória do São Paulo por 2 a 0 sobre o Águia de Marabá, nesta quinta-feira, no Morumbis, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. Após a partida, o atacante, inclusive, fez questão de agradecer a Ferraresi, autor do passe para que ele marcasse o segundo gol do jogo.

"Eu até brinco com ele, no meu time ele é atacante, não é zagueiro. Lá contra o Vitória fez um golaço, agora uma assistência linda em que eu pude fazer um gol de cabeça. Brincadeiras à parte, feliz pelo gol, pelo resultado. Agora é descansar porque temos um jogo importante pela Libertadores", disse Erick ao Prime Video.

Nesta quinta-feira, o técnico Luis Zubeldía preferiu colocar em campo um time reserva, embora o São Paulo tenha tido uma semana livre para trabalhar e descansar seus jogadores. Quem foi acionado, aproveitou.