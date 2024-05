Em reta final no Palmeiras, Endrick explica escolha pelo Real Madrid e comenta disputa com Mbappé

"Num grupo vencedor, nenhum jogador é uma ameaça para outro. O melhor clube do mundo tem que buscar sempre o melhor em todas as posições, sempre. Estar ao lado de grandes jogadores e disputar uma posição com eles só vai me fazer melhorar, chegar a um nível mais alto e conquistar mais títulos, porque os títulos do clube são os objetivos mais importantes", afirmou.

Liga dos Campeões

O atacante de 17 anos também falou sobre o sonho de conquistar a Liga dos Campeões e o quão importante é o torneio para o Real Madrid.