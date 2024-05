Em meio a decisão da Liga Mexicana, técnico André Jardine lidera ação em prol do Rio Grande do Sul

O técnico André Jardine, medalhista de ouro pelo Brasil em Tóquio 2020, vive o melhor momento de sua carreira e pode adicionar mais um importante título à sua coleção nos próximos dias. Atualmente no comando do América, do México, o brasileiro inicia na noite desta quinta-feira, a disputa pelo bicampeonato nacional, contra o Cruz Azul, no jogo de ida da final do Torneio Clausura 24.

No entanto, o treinador, nascido no Rio Grande Sul, também tem vivido semanas tensas com as enchentes que vitimaram centenas de pessoas em seu estado natal. A seu pedido, o América mobilizou doações por meio do "Nuestras Alas", seu departamento de responsabilidade social, e pela Fundação Televisa, proprietária do clube. Parte da renda da semifinal contra o Chivas foi destinada à aquisição de milhares de kits de higiene pessoal para as vítimas da tragédia.

"A solidariedade demonstrada pelo clube nesse momento tão difícil enfrentado pela população gaúcha foi incrível. Isso é algo que mostra a grandeza do América e apenas me motiva mais a dar essa alegria a mais à torcida. Vamos em busca de mais este título", disse Jardine.