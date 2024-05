Diniz enxerga evolução do Fluminense na temporada, mas vê desempenho abaixo contra o Sampaio Corrêa

O técnico Fernando Diniz concedeu coletiva de imprensa nesta quarta-feira após a vitória do Fluminense sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0, no Maracanã, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Com o placar agregado em 4 a 0, o Tricolor das Laranjeiras avançou às oitavas de final da competição. O treinador afirmou que a equipe está evoluindo, mas não gostou do desempenho do time neste duelo.

"Eu acho que o Fluminense está melhorando, tá em uma crescente, oscilando. Se você falar especificamente do jogo de hoje, a gente ganhou, poderia ter ganho até de um placar maior, mas poderíamos ter jogado melhor. A gente tinha um placar de 2 a 0 e o jogo ficou um pouco mais moroso do que achei que devia ser. Tivemos muitos erros técnicos também, que prejudicou o andamento do time. Mas de maneira geral, acho que a gente vem evoluindo, principalmente neste último mês, e os resultados vem acompanhando essa evolução", disse.