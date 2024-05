Corinthians anuncia jogo de másters solidário pelo Rio Grande do Sul

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira que irá realizar um jogo com alguns dos maiores ídolos do passado do clube, visando arrecadar doações para o Rio Grande do Sul. O Másters pelo Povo Gaúcho ocorrerá nessa sexta-feira (24), às 20h (de Brasília), na Fazendinha.

Até agora, foram confirmadas as presenças de diversos craques da história corintiana, dentre eles: Ronaldo Giovaneli, Neto, Marcelinho Carioca, Biro Biro, Ricardinho, Edilson, Basílio, Chicão, Danilo, Ataliba, Batata, Fininho, Gil, Dinei, Vampeta, Luciano, Guina, Zé Maria, Wladimir e Celio Silva.