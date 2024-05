Com James, Colômbia divulga convocados para amistosos antes da Copa América

Nesta quinta-feira, a Colômbia divulgou a lista de convocados para os amistosos antes da Copa América. Um dos 28 jogadores chamados foi o meia James Rodríguez, do São Paulo.

Os colombianos duelam contra os Estados Unidos, no dia 8 de junho, às 18h30 (de Brasília), e frente à Bolívia, no dia 15 do mesmo mês, às 18h. As duas partidas serão no país norte-americano, sede da disputa do torneio.

Após os amistosos, dois jogadores da Colômbia serão cortados. O futebol brasileiro ainda conta outros cinco representantes na lista: John Arias, do Fluminense, Rafael Borré, do Internacional, Richard Ríos, do Palmeiras, Santiago Arias, do Bahia, e Sebastían Gómez, do Coritiba.