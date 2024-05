Brasil conquista ouro e bronze no Pan-Americano de Ciclismo de Estrada

Depois do bronze no Contrarrelógio Individual na terça-feira, o atleta brasileiro Guilherme Assis Moreira Lino garantiu o ouro, enquanto Matheus Constantino ficou com o bronze, ambos pela categoria Júnior masculino no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada. A competição está sendo realizada na cidade paulista de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.

Guilherme venceu a prova após nove voltas no circuito de 11,8 km (106,2 km), com o tempo de 2h40min15s812, enquanto Matheus Constantino levou o bronze. O segundo lugar ficou com o colombiano Juan Restrepo, com 2h40min21s015. Vale destacar também o atleta Luiz Fernando Bomfim de Almeida, bronze no CRI, que terminou em quarto na prova desta quinta.

"A corrida foi movimentada, com nossa equipe sempre na frente do grupo, impondo ritmo e estudando os adversários. Esta vitória não é apenas minha, mas de toda a equipe, que realizou um trabalho extraordinário até os momentos finais. Estou extremamente feliz por conquistar este título tão importante em casa, contando com o apoio de toda a torcida brasileira", declarou o campeão pan-americano de Resistência júnior.