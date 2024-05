Augusto Melo sai em defesa de Sérgio Moura e diz que Corinthians perdeu patrocínio após polêmicas

Em entrevista, Augusto Melo saiu em defesa do profissional e lamentou sua saída. O presidente se mostrou contrário às críticas feitas ao dirigente nos últimos dias, mas não esclareceu o suposto caso do 'laranja'.

"É um absurdo o que estão fazendo com um pai de família, um grande profissional de mercado. É elogiado até pelos rivais. Esses dias falei com o Casares [presidente do São Paulo], e ele me disse: "Você pegou o que tem de melhor no mercado", argumentou Augusto em entrevista ao influenciador Cross.

"O que essa mídia nojenta está fazendo com o Sérgio... Ele vai processar criminalmente, porque é um crime isso. Eles estão falando e esquecendo que é um pai de família, um profissional. Esse cidadão, Juca Kfouri, já falava de mim na campanha. Não o conheço. Que que esse cara tem para falar das pessoas? A gente sabe que existia pessoas dentro do clube, que serão processadas, andando com esses papéis. Ela vai ter que explicar, de quem são esses papéis, como ela conseguiu. O Sérgio está fazendo a denúncia. Isso é sigilo, e aí começa uma investigação. Temos um profissional que trouxe o maior patrocínio de um clube da América do Sul. E está sendo cobrado por isso. Nunca via a mídia nem esse jornalista cobrarem os outros. O que o Sérgio fez nessa negociação, eu nunca vi. Ajudar a trazer o patrocínio e brigar pelo valor. Ele está colocando o Corinthians de volta no seu patamar", acrescentou.

Augusto Melo se mostrou revoltado com o vazamento de informações no Corinthians. Ele revelou que o clube perdeu um "grande patrocinador" em função das polêmicas recentes e disse que a diretoria está fazendo uma 'caça às bruxas' para descobrir quem está divulgando contratos.

"Essa semana nós perdemos um grande patrocínio, de uma das maiores marcas do mundo. Vínhamos negociando há um mês e pouco. Devido a todos esses acontecimentos, recebi uma WhatsApp deles dizendo: 'Vamos esperar a poeira abaixar, não podemos estar envolvidos nisso'. Tudo o que a gente faz lá dentro está vazando. Estamos detectando e já temos ideia de quem são. Elas estão vazando. Como uma empresa vai fechar contrato aqui se nós vazamos o contrato de confidencialidade? Estão fazendo para jogar contra a gente", declarou.

Embora a Gazeta Esportiva tenha revelado, com exclusividade, que o contrato do Corinthians com a VaideBet não passou pelo sistema de compliance, Augusto garantiu que "não faz nada sem aprovação jurídica"