Artur Jorge analisa a partida do Botafogo e destaca mentalidade da equipe

O Botafogo voltou a vencer o Vitória pela Copa do Brasil e se classificou para as oitavas de final da competição. O placar de 2 a 1 foi exaltado pelo técnico Artur Jorge, que analisou a partida do Glorioso e ressaltou que a equipe foi até Salvador com o intuito de vencer o jogo.

"Viemos com a intenção de vencer o jogo. Não tivemos o começo que queríamos, ficamos pressionados. Tivemos dificuldades nas marcações defensivas nos primeiros 15, 20 minutos. A partir do momento que estabilizamos, conseguimos começar a ter mais volume de jogo e posse de bola. Foi importante aumentar a vantagem em dois gols e depois a equipe suportou uma pressão natural do adversário. Muito feliz com o resultado, mais uma partida vencida. Temos que continuar tendo essa ambição para continuar ganhando", disse Artur Jorge.