Abel promete falar sobre ação na Fifa após o jogo do Palmeiras e diz: "Sou capitão do meu destino"

De acordo com a informação publicada primeiramente pela TNT Sports, o Al Sadd alega que Abel firmou um acordo com o clube catari em documento vinculante que se equivale a um pré-contrato, em novembro. Com isso, o treinador teria se comprometido a assumir o Al Sadd em 27 de dezembro, pouco após o fim da temporada no Brasil.

O Al Sadd, então, acionou Abel Ferreira, na Fifa, alegando descumprimento desse pré-contrato. O treinador recebeu a intimação e trabalha sua defesa. Após o julgamento, as partes ainda poderão recorrer à Corte Arbitral do Esporte (CAS). O Palmeiras já estava ciente do caso desde janeiro e já vem tomando todas as medidas jurídicas cabíveis.