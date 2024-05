Abel fala em jogo "perigoso" e valoriza classificação do Palmeiras na Copa do Brasil: "Objetivo cumprido"

O Palmeiras suou para confirmar a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Para o técnico Abel Ferreira, a equipe cumpriu seu objetivo de classificação em um "jogo perigoso" contra o Botafogo-SP. A partida aconteceu no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

"Não foi um jogo difícil, mas foi perigoso. O futebol é mesmo assim, há jogos diferentes. Estamos falando de uma equipe bem organizada, trabalhada, esperou por um erro. Logo no primeiro lance tivemos oportunidade. Tivemos sempre o jogo controlado, aproveitamos algumas desorganizações na transição do adversário, lembro de situações com Endrick e Estêvão, no dois contra um, e podíamos ter definido melhor e fazer um gol que nos desse mais tranquilidade. As substituições foram feitas no sentido de ter o jogo controlado", analisou.

"O adversário foi arriscando muito bem, esperando pelo momento certo. Dar os parabéns ao treinador do nosso adversário. Tiveram oportunidade no finzinho. Nossa sorte que o cabeceio foi para fora. Acabamos tendo alguma facilidade no jogo também, acho que o Zé podia ter sido expulso. Acho que foi um jogo perigoso, mas com o objetivo cumprido, que foi passar à fase seguinte e meus jogadores estão de parabéns por isso", seguiu Abel.