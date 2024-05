Thiago Monteiro supera Valentim Royer e avança à rodada final do qualificatório de Roland Garros

Nesta quarta-feira, o tenista brasileiro Thiago Monteiro, atual número 2 do mundo, enfrentou o francês Valentim Royer pela segunda rodada do qualificatório de Roland Garros e, de virada, venceu com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4. A partida durou 1h52min.

Com o resultado positivo, Monteiro seguiu com os 100% de aproveitamento, já que no duelo anterior, superou o boliviano Dellien Velasco por 2 sets a 0. Deste modo, avançou à rodada final do qualificatório, onde enfrentará o vencedor do duelo entre o espanhol jovem espanhol Daniel Rincon, de 21 anos, e o tunisiano Aziz Dougaz, de 27. Vale lembrar que Monteiro acabou derrotado por Rincon em duelo no ano passado, realizado em Genebra.