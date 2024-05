Sem Schmidt, Santos faz treino tático e trabalha bola parada antes de visitar o América-MG

Nesta quarta-feira, o Santos realizou o seu penúltimo treino antes do jogo contra o América-MG, marcado para esta sexta-feira, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O técncio Fábio Carille comandou uma atividade tática e de bola parada no CT Rei Pelé.

João Schmidt ainda é dúvida para o embate. O volante sofreu entorse no tornozelo direito na goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, na Vila Belmiro, e está em tratamento intensivo. O lateral direito Aderlan, que passou por uma cirurgia na mão direita recentemente, também tem presença incerta.

Já os atacantes Guilherme, Julio Furch e Pedrinho são desfalques certos. O primeiro está com uma lesão muscular na coxa. O outros dois estão tratando uma pubalgia.