São Paulo fecha preparação para pegar o Águia de Marabá pela Copa do Brasil; veja time provável

Para o duelo, o São Paulo deve ir com o que tem de melhor para dar ritmo de jogo para a última rodada da Libertadores, contra o Talleres, no dia 29 de junho, no Morumbis, em que precisa vencer para terminar na ponta do Grupo B. Se os titulares não entrarem em campo, o time do Morumbis irá para o duelo sem atuar há duas semanas, já que as sétima e oitava rodadas do Brasileirão foram adiadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Um provável Tricolor, portanto, tem: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Bobadilla e Alisson; Michel Araújo, André Silva, Ferreirinha e Luciano.

Zubeldía, contudo, deve seguir sem contar com Rafinha (fratura na fíbula esquerda), Pablo Maia (cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda), Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e Calleri (lesão na panturrilha direita).

Com a vitória na ida, por 3 a 1, o São Paulo pode até perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de finais. Em caso de empate no agregado, a vaga será definida nos pênaltis.