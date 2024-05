Santos fará reunião com o Estoril para definir futuro de João Basso

O Santos agendou uma reunião com o Estoril, de Portugal, para definir o futuro de João Basso. O zagueiro está emprestado ao clube português até o dia 30 de junho.

A diretoria do Peixe aguarda uma proposta dos portugueses para decidir o que faz com o jogador de 27 anos. O time europeu tem até o fim do vínculo para decidir se exerce a opção de compra.

João Basso foi emprestado ao Estoril no final de janeiro. Na época, o Santos precisava aliviar a folha salarial e fez uma limpa no elenco.