Santos bate o Pinda na estreia do Paulista feminino e encerra série negativa na temporada

O Santos largou com o pé direito no Campeonato Paulista feminino. Nesta quarta-feira, as Sereias da Vila venceram o Pinda por 3 a 0, fora de casa, pela primeira rodada do torneio.

As visitantes abriram o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. Charcopa aproveitou a sobra na área após cobrança de escanteio e soltou uma bomba para abrir o placar.

Já aos 27 da etapa final, Paula bateu com estilo para ampliar. Com o relógio marcando 38 minutos, Ketlen chutou cruzado, a goleia vacilou e Victória Kaissa aproveitou para fechar a conta.