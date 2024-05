Rafael Paiva analisa trabalho no Vasco e revela ajuda de Álvaro Pacheco

O treinador interino Rafael Paiva encerrou seu trabalho no Vasco de maneira positiva. Na última terça-feira, a equipe bateu o Fortaleza nos pênaltis e garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Após o confronto em São Januário, o comandante analisou sua rápida passagem no profissional do cruzmaltino.

"A gente pegou um momento difícil. Nossa primeira ideia foi tentar resgatar a confiança dos jogadores. Falamos muito de equilíbrio, estar bem postados defensivamente e acho que conseguimos atingir este objetivo. A gente conseguiu dar mais confiança para os atletas. É um grupo calejado, com muitos atletas experientes, mas precisavam de confiança", explicou durante entrevista coletiva.