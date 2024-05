Prestes a ter desfalques por convocações, Palmeiras fica com DM livre, e Abel ganha nova opções

O Palmeiras não tem mais jogadores lesionados no elenco. Na última quinta-feira, o grupo esteve completo no treino em preparação para o jogo da Copa do Brasil. Com isso, o técnico Abel Ferreira ganhará novas opções para montar a equipe nas próximas partidas.

Em seu último compromisso - a vitória por 2 a 1 sobre o Independiente del Valle, pela Libertadores - o Verdão contou com os desfalques dos atacantes Bruno Rodrigues e Dudu, que se recuperavam de cirurgias no joelho direito, e do volante Aníbal Moreno, com trauma no olho direito.

Os três treinaram normalmente nesta quinta-feira. Aníbal Moreno deve, inclusive, reforçar a equipe nesta quinta-feira, no duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, contra o Botafogo-SP. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).