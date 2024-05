Palmeiras acerta a renovação de contrato do atacante Flaco López até o fim de 2027

O Palmeiras renovou o contrato do atacante Flaco López até dezembro de 2027. O argentino, que ocupa o posto de artilheiro da equipe no ano, tinha vínculo válido até o mês de julho do mesmo ano.

A informação foi publicada primeiramente pelo ge e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Flaco López foi contratado pelo Palmeiras no meio de 2022, quando estava no Lanús, da Argentina. Desde então, o argentino disputou 81 jogos e marcou 21 gols. Pelo clube, ele conquistou cinco títulos: São dois Campeonatos Paulistas (2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).