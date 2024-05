Novo reforço do Cruzeiro, Cássio é o goleiro com mais defesas no mundo desde 2022

O goleiro Cássio foi anunciado pelo Cruzeiro no início da tarde desta terça-feira. O jogador de 36 anos ficou mais de uma década no Corinthians antes de se transferir para a Raposa. O novo reforço do clube celeste tem um dado muito importante. Desde o início de 2022, Cássio é o goleiro com mais defesas no mundo. Os dados são do "Sofascore".

? Cássio é o goleiro com mais defesas no mundo desde o início de 2022! ??