Lewandowski indica permanência no Barcelona e diz não ter medo de Mbappé no Real Madrid

O astro francês Kylian Mbappé já anunciou sua saída do Paris Saint-Germain, e a imprensa europeia já dá praticamente como certa a ida do atleta ao Real Madrid. O jogador se juntará a outras estrelas do futebol mundial, como Vinicius Júnior, Bellingham, Rodrygo, entre outros.

Lewandowski disse que não tem medo da ida de Mbappé ao Real Madrid, e que o Barcelona pode ser mais forte como uma equipe no coletivo.

"Ainda não é oficial, mas parece que todos os caminhos o levam ao Real Madrid. Medo? Não. Claro que é um jogador incrível e, se for para o Real Madrid, será uma equipa muito forte. Mas a nossa mentalidade tem de ser a de que, por muito bons jogadores que o Real Madrid tenha, se formos uma equipe e trabalharmos juntos, podemos vencê-los", falou.