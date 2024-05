Lewandowski elogia e prevê futuro de sucesso para o companheiro Lamine Yamal

O atacante Robert Lewandowski rasgou elogios para Lamine Yamal, de apenas 16 anos. Parceiro de ataque do garoto no Barcelona, o polonês disse acreditar em um futuro de sucesso para o companheiro e destacou sua evolução.

"Lamine jogou um futebol muito bom nesta temporada. É uma estrela que tem apenas 16 anos. Ele com certeza quer jogar 10, 12 ou mais. Tenho experiência e quero ajudá-lo com a mentalidade. E, para a mentalidade agora, é muito importante para ter os pés no chão, pensando no longo prazo. Lamine tem um grande futuro", disse Lewandowski, em entrevista ao Mundo Deportivo.