Leverkusen perde longa invencibilidade, e Atalanta faz história com título da Liga Europa

O Bayer Leverkusen enfim perdeu sua longa invencibilidade na tarde desta quarta-feira, justamente na decisão da Liga Europa, disputada na Dublin Arena. Responsável por encerrar a série do time alemão, a Atalanta contou com gols marcados pelo inspirado Ademola Lookman para ganhar por 3 a 0 e conquistar seu primeiro título internacional.

Ganhador do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen estabeleceu uma sequência de 51 partidas sem derrota (42 vitórias e nove empates) até perder a final da Liga Europa. Já a Atalanta, fundada em 1907, celebra apenas seu segundo título de elite da história, já que antes venceu apenas a Copa da Itália (1963).

Em festa, a Atalanta volta a campo neste domingo, quando recebe o Torino, às 13h (de Brasília), pela 37ª rodada do Campeonato Italiano. O Leverkusen, por sua vez, disputa a final da Copa da Alemanha diante do Kaiserslauten no sábado, às 15h, em partida única.