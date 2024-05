Lázaro valoriza vitória em jogo de ida contra o Botafogo-SP, mas alerta Palmeiras para "decisão"

No Allianz Parque, Lázaro foi titular na partida que terminou com a vitória palmeirense por 2 a 1. Ele saiu de campo aos 38 minutos do segundo tempo, dando lugar para Rômulo. O meio-campista deu assistência para o último gol de Estêvão, no último lance da partida.

Com a paralisação do Brasileiro por duas rodadas, o Palmeiras não teve compromissos oficiais no último fim de semana e pôde aproveitar o período para treinar visando o jogo decisivo da Copa do Brasil. Lázaro citou a preparação da equipe e vê o time preparado para buscar a vaga nas oitavas de final.

"Tivemos mais tempo para treinar. Isso, querendo ou não, nos ajuda. Até para chegarmos mais preparados para o jogo, com mais energia. Com certeza faremos um grande jogo e esperamos sair com a vitória", finalizou.