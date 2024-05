Jogo entre Santos e Marília pelo Paulistão feminino terá entrada beneficente

A Sereias da Vila estreiam no torneio nesta quarta-feira, às 15 horas, contra o Pinda, fora de casa.

O Santos está realizando diversas ações para ajudar o Rio Grande do Sul. que sofre com as enchentes. Toda a renda da goleada de 4 a 0 sobre o Brusque, no último domingo, pela sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi doada ao povo gaúcho.