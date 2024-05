Grêmio anuncia renovação de contrato do volante Ronald até 2027

RONALD ATÉ 2027! ???? Da Escola de Futebol ao profissional! O volante, que cresceu no Clube, hoje assina a renovação do contrato. Com passagens pela Seleção Brasileira de Base e Olímpica, o atleta participou da conquista do Gauchão deste ano. Sucesso!https://t.co/pWs3Rvyj0R pic.twitter.com/SbONsGjmIs

Ronald subiu para o profissional do clube no ano passado. Disputou apenas 13 jogos com o time principal e participou da conquista do Campeonato Gaúcho nesta temporada.

O volante de 21 anos acumula convocações para as categorias de base da Seleção Brasileira e conquistou a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, em 2023. Ronald, inclusive, marcou o gol que levou a decisão para os pênaltis, onde o Brasil saiu vencedor contra os chilenos.

Em 2024, fez apenas quatro jogos, sendo titular duas vezes. A última vez que entrou em campo foi na vitória do Grêmio sobre o Cuiabá, por 1 a 0, no dia 20 de abril, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Ronald começou no banco de reservas e entrou no segundo tempo, aos 40 minutos.

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 19 horas (de Brasília), quando encara o The Strongest, da Bolívia, no Couto Pereira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.