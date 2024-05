Flamengo passa pelo Amazonas com gol de Pedro e garante ida às oitavas da Copa do Brasil

O Flamengo não repetiu as recentes boas atuações, mas derrotou por 1 a 0 o Amazonas, nesta quarta-feira, em Manaus. Com o resultado, os rubro-negros confirmaram a passagem para as oitavas de final da Copa do Brasil. O gol da vitória do Flamengo veio somente no segundo tempo, com Pedro.

Agora, a equipe carioca aguarda sorteio promovido pela CBF para conhecer seu adversário na próxima fase da competição.